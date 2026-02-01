  1. Anasayfa
  4. Kurtlar konseyi toplandı! Sürü halinde fotokapana yakalandılar

Bursa'da yaban hayatını görüntülemek için kurulan fotokapanlara, kurt sürüsü yakalandı. 7 kurt, ağaçların arasına gezinirken görüntülendi.

Kaynak: DHA
Kurtlar konseyi toplandı! Sürü halinde fotokapana yakalandılar - Resim: 1

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından kaçak avlanmayla mücadele ve yemleme çalışmalarını takip etmek amacıyla yaban hayatın yoğun olduğu bölgelere kurulan fotokapanlara bu kez kurtlar yansıdı. 7 kurt, ormanda dolaşırken görüntülendi.

Kurtlar konseyi toplandı! Sürü halinde fotokapana yakalandılar - Resim: 2

 Kurtlardan birinin önde ilerlediği, 6 kurdun da kısa süre sonra toplanıp arkasından geldiği görüntüler DKMP 2’nci Bölge Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından, “Kurtlar konseyi toplandığına göre konu mühim olmalı” mesajıyla paylaşıldı. (DHA)

Kurtlar konseyi toplandı! Sürü halinde fotokapana yakalandılar - Resim: 3
Kurtlar konseyi toplandı! Sürü halinde fotokapana yakalandılar - Resim: 4
