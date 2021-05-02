Yılanları görenlerin sakin kalması ve onları rahatsız etmemeleri çok önemli. Zehirsiz oldukları için insanlara zarar vermeleri mümkün değil. Bu nedenle kesinlikle öldürmeyin. Doğayı bütüncül olarak korumak ve yaban hayatı için hayvanlara yer bırakmak zorundayız. Pandemi gösterdi ki doğal yaşama müdahale edildiğinde bunun en büyük zararını insanlık çekiyor" diye konuştu.