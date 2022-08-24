Mahalle arasındaki hayvanat bahçesine kapatma kararı! Gerekçesi: Kükreme sesleri

'ASLAN KAÇSA KİM YAKALAYACAK?'

İşletmenin bitişiğinde oturan Niyazi Gürel, "Ben 80 yaşında bir insanım, 26 yıldır burada oturuyorum. Yaz geldi; idrar kokusu, dışkı kokusu, hayvanların kokusu, dayanamıyoruz. Tam evimin sınırında. Gece sabahlara kadar aslanlar kükrüyor, sesten uyuyamıyoruz. Buranın kapatılmasını istiyoruz. Türlü türlü mahkemeler ile uğraşıyoruz, şimdi eylül başına kadar müsaade edildi. Koku, hastalık had safhada. Yazık hayvanlara, hiç mi acımıyorlar? Geçen yıl maymun kaçtı, zor yakaladılar; aslan kaçsa kim yakalayacak. Lütfen burayla ilgilenin, bir an önce kapatın. 1100 metrekarede hayvanat bahçesi olur mu?" diye konuştu.