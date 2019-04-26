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  3. 26 Nisan 2019 10:42

Mahalleye inen kurdun peşine düştüler

Karabük'te, 2 mahallenin sakinleri tarafından görülen kurdu yakalamak için çalışmalarını sürdüren Geçici Hayvan Bakımevi ekibi, karşılaştıkları kurdun peşinden koştu.

Mahalleye inen kurdun peşine düştüler

Yaklaşık 2 hafta önce birbirine bitişik Aydınlıkevler ve Karabük mahallelerinde kurt görenler panik yaşadı

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Mahalleye inen kurdun peşine düştüler

. Çocuk parkına girip bir süre gezindikten sonra kaybolan kurt, cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Mahalleye inen kurdun peşine düştüler

Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile Karabük Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ekipleri kurdu yakalamak için çalışma başlattı, ancak kurdun izine rastlanmadı.

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Mahalleye inen kurdun peşine düştüler

Hemen hemen her gün görülen, son olarak Tevfik Fikret Caddesi kenarında vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan kurdun peşine düşen Hayvan Bakımevi ekipleri kurtla karşılaştı.

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