  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Hayvanlar Alemi
  4. Marmara Denizi'ndeki endişe veren ölümler artıyor: Marmara'nın devleri ölüyor!

Marmara Denizi'ndeki endişe veren ölümler artıyor

Marmara Denizi'ndeki ölü denizanası endişesi büyüyor. Bursa'da devasa mavi denizanaları Mudanya sahiline vurmaya başladı.

Kaynak: İHA
Marmara Denizi'ndeki endişe veren ölümler artıyor - Resim: 1

Gemlik ve Mudanya'da bir süredir denizanası kabusu yaşanıyordu. Canlılara ve balık ağlarına zarar veren denizanaları havanın soğuması ve fırtına ile birlikte sahillere vurmaya başladı. 

1 / 10
Marmara Denizi'ndeki endişe veren ölümler artıyor - Resim: 2

Mudanya Güzelyalı sahillerinde yürüyüş yapanlar mavi denizanaları ile karşılaştı.

2 / 10
Marmara Denizi'ndeki endişe veren ölümler artıyor - Resim: 3

Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Dalarel, Marmara Denizi'nde haftalardır denizanası kabusuyla yaşadıklarını belirterek, bu canlıların hem ağlara hem de balıkçılara ciddi zarar verdiğini söyledi.

3 / 10
Marmara Denizi'ndeki endişe veren ölümler artıyor - Resim: 4

Birkaç gün öncesine kadar Gemlik Balıkçı Barınağı'nda denizanası yoğunluğundan geçilmediğini vurgulayan Dalarel, "Bu kötü rüyadan uyanmayı beklerken müsilaj başladı. Balıkçılar kara kara düşünmeye başlamışken çok ilginç bir gelişme oldu" dedi.

4 / 10