Marmara Denizi'ndeki endişe veren ölümler artıyor
Marmara Denizi'ndeki ölü denizanası endişesi büyüyor. Bursa'da devasa mavi denizanaları Mudanya sahiline vurmaya başladı.
Kaynak: İHA
Gemlik ve Mudanya'da bir süredir denizanası kabusu yaşanıyordu. Canlılara ve balık ağlarına zarar veren denizanaları havanın soğuması ve fırtına ile birlikte sahillere vurmaya başladı.
1 / 10
Mudanya Güzelyalı sahillerinde yürüyüş yapanlar mavi denizanaları ile karşılaştı.
2 / 10
Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Dalarel, Marmara Denizi'nde haftalardır denizanası kabusuyla yaşadıklarını belirterek, bu canlıların hem ağlara hem de balıkçılara ciddi zarar verdiğini söyledi.
3 / 10
Birkaç gün öncesine kadar Gemlik Balıkçı Barınağı'nda denizanası yoğunluğundan geçilmediğini vurgulayan Dalarel, "Bu kötü rüyadan uyanmayı beklerken müsilaj başladı. Balıkçılar kara kara düşünmeye başlamışken çok ilginç bir gelişme oldu" dedi.
4 / 10