Maymunlar cehennemi gibi! ''Evcil'' sanılan maymun genç kadını parçaladı

Operatör, Travis'in çığlıkları hatta yankılanırken, "Söyleyin lütfen, maymun ne yapıyor?" diye soruyor ve dehşet anları Sandra'nın şu cevabıyla operatörün yüzüne çarpıyor: "Onu parçalara ayırdı! Acele edin! Acele edin! Lütfen! O - onun yüzünü kopardı! Yüzünü yiyor!"