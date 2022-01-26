Maymunlar cehennemi gibi! ''Evcil'' sanılan maymun genç kadını parçaladı
ABD'nin Connecticut eyaletinde yaşanan faciada, evcil maymunu arkadaşının yüzünü yerken Sandra'nın polisle konuştuğu anlar tüyleri diken diken etti.
ABD'nin Connecticut eyaletinde yaşanan faciada, evcil maymunu arkadaşının yüzünü yerken Sandra'nın polisle konuştuğu anlar tüyleri diken diken etti.
Son zamanlarda maymun agresifleşince arkadeaşı Charla Nash'ı çağırıp maymunu odasına koyması için kendisine yardım etmesini istedi. Charla, eve gelince Travis kendisine saldırdı.
AYIRDI" Dayanılmaz bir 12 dakika boyunca Sandra'nın, son 14 yıldır kendi çocuğu gibi yetiştirdiği hayvanı olan Travis'i öldürmesi için polise yalvardığı duyuluyor.
Operatör, Travis'in çığlıkları hatta yankılanırken, "Söyleyin lütfen, maymun ne yapıyor?" diye soruyor ve dehşet anları Sandra'nın şu cevabıyla operatörün yüzüne çarpıyor: "Onu parçalara ayırdı! Acele edin! Acele edin! Lütfen! O - onun yüzünü kopardı! Yüzünü yiyor!"