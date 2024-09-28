Meğer iyi insanlar ölmemiş... O Türkiye'nin en şanslı kedisi: Felçli kedisi için kendisi üretti

Ulus Caddesi'nde mobilya mağazası işleten Şahin Bozdağ (52) ile nişanlısı Ayşe Ekinci'nin 'Efe' isimli 7 yaşındaki kedisi, 1 yıl önce yaşadıkları apartmanın 7'nci katından düştü. Beton zemine düşen kedi, ağır yaralandı. Şahin Bozdağ, kediyi Denizli'de veterinerlere götürdü. Burada tedavi ettiremeyince İzmir'de özel bir hayvan hastanesine götürüp, 2 kez ameliyat ettirdi.