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Meğer iyi insanlar ölmemiş... O Türkiye'nin en şanslı kedisi: Felçli kedisi için kendisi üretti

Denizli'de bir kişi bundan 1 yıl önce apartmanın 7'nci katından düşerek yaralanan ve arka ayakları felç kalan 'Efe' isimli kedisine yürüteç yaparak tekrar yürümesini sağladı.

Kaynak: DHA
Meğer iyi insanlar ölmemiş... O Türkiye'nin en şanslı kedisi: Felçli kedisi için kendisi üretti - Resim: 1

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Şahin Bozdağ (52), 1 yıl önce apartmanın 7'nci katından düşerek yaralanan ve arka ayakları felç kalan 'Efe' isimli kedisine yürüteç yaparak tekrar yürümesini sağladı.

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Meğer iyi insanlar ölmemiş... O Türkiye'nin en şanslı kedisi: Felçli kedisi için kendisi üretti - Resim: 2

Ulus Caddesi'nde mobilya mağazası işleten Şahin Bozdağ (52) ile nişanlısı Ayşe Ekinci'nin 'Efe' isimli 7 yaşındaki kedisi, 1 yıl önce yaşadıkları apartmanın 7'nci katından düştü. Beton zemine düşen kedi, ağır yaralandı. Şahin Bozdağ, kediyi Denizli'de veterinerlere götürdü. Burada tedavi ettiremeyince İzmir'de özel bir hayvan hastanesine götürüp, 2 kez ameliyat ettirdi.

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Meğer iyi insanlar ölmemiş... O Türkiye'nin en şanslı kedisi: Felçli kedisi için kendisi üretti - Resim: 3

Ancak 'Efe'nin düşmeye bağlı omuriliğindeki 3 ayrı kırık nedeniyle arka bacakları felç kaldı. Bozdağ, sürünerek hayata tutunmaya çalışan kedisine sosyal medyada görerek, iş yerindeki atölyesinde yürüteç tasarladı. 

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Meğer iyi insanlar ölmemiş... O Türkiye'nin en şanslı kedisi: Felçli kedisi için kendisi üretti - Resim: 4

Daha sonra bulduğu demir parçaları ve iki tekerlek yardımıyla yürüteci yapan Bozdağ, 'Efe'nin yürüyebilmesini sağladı.

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