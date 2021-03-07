Melen Çayı'nda heyecanlandıran manzara

"BELGESELLERDE GÖRÜYORDUK"

Suyun temiz aktığını ifade eden Çalışkanoğlu, "Pandemi dolayısıyla doğa kendisini yenilemeye başladı. Su temiz akmaya başladı. İnşallah daha da düzelecek. 40 sene önce büyüklerimiz anlatıyordu su samuru diyorlardı. Belgesellerde de görüyorduk. Ama belgeselde gördüğümüz ile burada gördüğümüz çok farklı oluyor. Yakından gördüm" diye konuştu.