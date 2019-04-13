Mersin'de 'Şeytan Balığı' yakalandı

Bu balıkların Atlas Okyanusu’ndan geldiğini düşündüklerini belirten Polat, “Cebeli Tarık Boğazı’nı geçip buraya geldiğini düşünüyoruz. Çünkü yıllardır böyle bir balık görmedik. İlk defa böyle bir balık görüyoruz ve balıkçılar arasında da bu şeytan balığı olarak adlandırılıyor. Kafası ve kuyruğuyla çok değişik bir şekli var. Havaların ısınması sebebiyle Atlas Okyanusu’ndan geçişler başladı. Bu tür balıkların da çıkma oranı zamanla çoğalacaktır. Bu çok açıktan, yaklaşık 20-30 mil açıktan gelen bir balık. Yani kıyıdan 50-60 kilometre açıkta. Bu kilometreye gelmesi bile inanılmaz. Bu okyanus balığıdır, buraya gelmesi imkansız ama Atlas Okyanusu’ndan Cebeli Tarık Boğazı’nı geçip buraya geldiğini düşünüyoruz” dedi.



