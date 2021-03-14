Minnoş Zonguldak'tan tekneye bindi; Tekirdağ'da indi
Zonguldak Ereğli'de balıkçılıkla geçimini sağlayan Murat Karakuş, yaklaşık bir ay önce barakasında beslediği kedilerden birinin kaybolduğunu fark etti. Karakuş, limanda 'Minnoş' isimli kedisini aradı, ancak sonuç alamadı. Teknelerden birine binmiş olabileceğini düşünen Karakuş, tekne sahiplerini arayarak durumu anlattı.
Zonguldak Ereğli'de balıkçılıkla geçimini sağlayan Murat Karakuş, yaklaşık bir ay önce barakasında beslediği kedilerden birinin kaybolduğunu fark etti. Karakuş, limanda 'Minnoş' isimli kedisini aradı, ancak sonuç alamadı. Teknelerden birine binmiş olabileceğini düşünen Karakuş, tekne sahiplerini arayarak durumu anlattı.
Karakuş, gebe olan kedisinin limandan açılan bir balıkçı teknesinde olduğu bilgisine ulaştı. Karakuş, Tekirdağ'da bulunan teknenin kaptanı ile kedisini almak için denizde buluşmaya karar verdi.
9 Mart günü tekne sahibiyle buluşan Karakuş, kedisini teslim aldı. Karakuş, teşekkür ettiği balıkçılara kendisine yardımcı oldukları için balık hediye etti. Minnoş ise evine döndükten sonra doğum yaptı.
Murat Karakuş, kedisinin 2 yıldır yanında olduğunu ve kaybolunca çok üzüldüğünü söyledi.