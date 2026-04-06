NatGeo Wild değil, Türkiye! Büyüleyen kavuşma bir kez daha gerçekleşti...
Kayseri Yeşilhisar’da baharın müjdesi kuzular oldu! Besici Sefa Akbulut’un çiftliğinde kış boyunca ağıllarda tutulan 200 süt kuzusu, havaların ısınmasıyla ilk kez meralarda anneleriyle buluştu. Kapıların açılmasıyla başlayan büyük koşu ve yüzlerce hayvanın birbirini sesinden tanıdığı o mucizevi anlar dron ile saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: DHA
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 200 kuzunun anneleriyle kavuşma anı dron kamerası ile görüntülendi.
Besicilik yapan Sefa Akbulut, "15 yıldır hayvancılıkla uğraşıyorum. 250 tane küçükbaş hayvanımız var. Bunun içinden 200 tanesi doğum yaptı. Bunların merada anneleri ile buluşması, birbirine koşması ayrı bir zevk veriyor insanaö dedi.
İlçede Ovaçiftliği Mahallesi’nde Sefa Akbuut’a ait çiftlikte mevsim şartları nedeniyle ağılda tutulan koyun ve kuzular, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte ilk kez açık havada birbiriyle buluştu.
Günlük beslenme dışında ayrı tutulan 200 kuzunun anneleriyle buluşması güzel görüntüler oluşturdu.
