Nesli tehlike altındaki Anadolu Parsı bu sefer bir ağaçta görüntülendi
Türkiye'nin nesli tehlike altında olan, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'ne göre "en tehlikede" kategorisinde sınıflandırılan Anadolu parsı, bu sefer de bir köylü tarafından ağaçta görüntülendi.
Tunceli'nin zengin coğrafyası; vaşak, yaban keçisi, tilki, kurt, sansar, su samuru, porsuk, sincap, tavşan, yaban domuzu, ur kekliği, çengel boynuzlu dağ keçisi ve ayı gibi birçok canlı türüne ev sahipliği yapıyor.
Tunceli'ede nesli tehlike altında olan, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'ne (IUCN) göre 'en tehlikede' kategorisinde sınıflandırılan Anadolu parsı, kırsalda bir köylü tarafından ağaçta ortaya çıktı.
Uzun yıllar kentte Anadolu parsının yaşadığı konuşulup tartışılırken; Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, türün varlığının netleştirilmesi için kentteki birçok noktaya fotokapan yerleştirdi. Son olarak kentin kırsal ve yüksek kesiminde yaşayan bir köylü, ağacın üzerinde gördüğü hayvanı cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Köylü daha sonra görüntüleri, çevre ve yaban hayatının korunmasına ilişkin davalarla yakından ilgilenen Avukat Barış Yıldırım'a gönderdi.
Yıldırım da görüntüleri uzmanlara yollayarak kameraya alınan hayvanın Anadolu parsı olup olmadığını sordu. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen ile Biyoçeşitlilik ve Çevre Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, görüntülerdeki hayvanın Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'ne göre 'en-tehlikede' kategorisinde yer alan Anadolu parsı olduğunu doğruladı.