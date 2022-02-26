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  4. Nesli tehlike altında... Bu sefer iki tanesi güvenlik kamerasına yansıdı

Nesli tehlike altındaki iki vaşak köye indi

Gümüşhane'de, nesli tehlike altında olan iki vaşak, yiyecek bulmak için indiği köyde güvenlik kameralarına yansıdı.

Nesli tehlike altındaki iki vaşak köye indi - Resim: 1

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerindeki kar yağışı ve soğukta, doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları, köylere inmeye başladı. 

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Nesli tehlike altındaki iki vaşak köye indi - Resim: 2

Gümüşhane'de merkeze bağlı Boğalı köyünde karlı kaplı arazide yiyecek arayan, nesli tükenme tehlikesi altındaki 2 vaşak, güvenlik kameralarına yansıdı. 

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Nesli tehlike altındaki iki vaşak köye indi - Resim: 3

Görüntülerde, gece ve gündüz belli saatlerde köye inen vaşakların, evlerin bulunduğu alanda yiyecek aradığı ardından gözden kaybolduğu görülüyor. 

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Nesli tehlike altındaki iki vaşak köye indi - Resim: 4
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