Nesli tehlike altındaki Türkiye'nin en gizemli yırtıcısı Anadolu Parsı için karar verildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü bünyesindeki Merkez Av Komisyonu tarafından 2025- 2026 av dönemi için yayımlanan 'Koruma Altına Alınan Av ve Yaban Hayvanları' başlıklı listede, 'memeliler', 'sürüngenler' ve 'kuşlar' olmak üzere 3 kategori yer alıyor. Avlanması ve zarar verilmesi yasak olan hayvanlara zarar verenler için tazminat bedelleri belirlendi.