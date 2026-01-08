Nesli tehlike altındaki Türkiye'nin en gizemli yırtıcısı Anadolu Parsı için karar verildi
Türkiye'de 1975 yılında görüntülendikten sonra neslinin tükendiği sanılan, ancak son yıllarda defalarca fotokpanlara yakalanarak Türkiye topraklarındaki varlığı kanıtlanan, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'ne göre "en tehlikede" kategorisinde sınıflandırılan Anadolu Parsı'na zarar vermenin cezası, 45 milyon TL olarak belirlendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü bünyesindeki Merkez Av Komisyonu tarafından 2025- 2026 av dönemi için yayımlanan 'Koruma Altına Alınan Av ve Yaban Hayvanları' başlıklı listede, 'memeliler', 'sürüngenler' ve 'kuşlar' olmak üzere 3 kategori yer alıyor. Avlanması ve zarar verilmesi yasak olan hayvanlara zarar verenler için tazminat bedelleri belirlendi.
Listede en yüksek tazminat bedeli, Anadolu parsının oldu.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koruma altına alınan, Anadolu'da neslinin tamamen yok olduğu düşünülen, 2019 yılında ilk kez fotokapanla Batı Akdeniz'de görüntüsü elde edilen Anadolu parsı için tazminat bedeli, 45 milyon TL olarak belirlendi.
Koruma altında ve avlanması yasak olan Anadolu parsı ve listedeki diğer tüm koruma altındaki hayvan türleri için idari para cezaları ve failler hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası da bulunuyor.