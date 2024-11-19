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  4. Nesli tehlike altındaki ''Ormanın Hayaleti'', Kangal köpeklerinden canını zor kurtardı

Nesli tehlike altındaki vaşak, Kangal köpeklerinden canını zor kurtardı

Sivas'ta, nesli tehlike altında olan bir vaşak, Kangal köpeklerinden kaçıp ağaca tırmandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Nesli tehlike altındaki vaşak, Kangal köpeklerinden canını zor kurtardı - Resim: 1

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Çağlayan köyünde arazide koyun sürüsünü otlatan Selahattin Taş ve Fatih Ayvaz, ormanın hayaleti olarak bilinen ve nesli tehlike altındaki vaşak ile karşılaştı. 

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Nesli tehlike altındaki vaşak, Kangal köpeklerinden canını zor kurtardı - Resim: 2

Etrafta gezinen vaşağı, koyun sürüsünü korumada görevli Kangal köpekleri fark edip, kovalamaya başladı. Köpeklerden kaçan vaşak, yakındaki bir ağaca tırmandı. 

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Nesli tehlike altındaki vaşak, Kangal köpeklerinden canını zor kurtardı - Resim: 3

Vaşak, köpeklerin uzaklaştırılmasıyla ağaçtan inip koşarak gözden kayboldu. 

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Nesli tehlike altındaki vaşak, Kangal köpeklerinden canını zor kurtardı - Resim: 4

Vaşağın ağaçtaki görüntüleri sürü sahipleri tarafından cep telefonuyla kayda alındı. (DHA)

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