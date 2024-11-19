Nesli tehlike altındaki vaşak, Kangal köpeklerinden canını zor kurtardı
Sivas'ta, nesli tehlike altında olan bir vaşak, Kangal köpeklerinden kaçıp ağaca tırmandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Çağlayan köyünde arazide koyun sürüsünü otlatan Selahattin Taş ve Fatih Ayvaz, ormanın hayaleti olarak bilinen ve nesli tehlike altındaki vaşak ile karşılaştı.
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Etrafta gezinen vaşağı, koyun sürüsünü korumada görevli Kangal köpekleri fark edip, kovalamaya başladı. Köpeklerden kaçan vaşak, yakındaki bir ağaca tırmandı.
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Vaşak, köpeklerin uzaklaştırılmasıyla ağaçtan inip koşarak gözden kayboldu.
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Vaşağın ağaçtaki görüntüleri sürü sahipleri tarafından cep telefonuyla kayda alındı. (DHA)
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