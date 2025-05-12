Nesli tehlike altındaydı, bir ilimizde ortaya çıktı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde nesli tehlike altında olan yırtıcı türlerden bozkır delicesi yaralı halde bulundu.
Kaynak: DHA
Hatay'ın Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yol kenarında uçamayan bir kuş fark etti.
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Yapılan incelemede, kuşun nesli tehlike altındaki yırtıcı türlerden biri olan bozkır delicesi olduğu ve kanadından yaralandığı belirlendi.
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Jandarma görevlileri yaralı kuşu koruma altına alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim etti.
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Bozkır delicesinin tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi. (DHA)
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