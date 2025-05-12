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Nesli tehlike altındaydı, bir ilimizde ortaya çıktı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde nesli tehlike altında olan yırtıcı türlerden bozkır delicesi yaralı halde bulundu.

Kaynak: DHA
Nesli tehlike altındaydı, bir ilimizde ortaya çıktı - Resim: 1

Hatay'ın Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yol kenarında uçamayan bir kuş fark etti.

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Nesli tehlike altındaydı, bir ilimizde ortaya çıktı - Resim: 2

Yapılan incelemede, kuşun nesli tehlike altındaki yırtıcı türlerden biri olan bozkır delicesi olduğu ve kanadından yaralandığı belirlendi.

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Nesli tehlike altındaydı, bir ilimizde ortaya çıktı - Resim: 3

Jandarma görevlileri yaralı kuşu koruma altına alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim etti.

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Nesli tehlike altındaydı, bir ilimizde ortaya çıktı - Resim: 4

Bozkır delicesinin tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi. (DHA)

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