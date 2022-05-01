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Nesli tehlikede olan balaban kuşu İstanbul'da ortaya çıktı

İstanbul Silivri'de bir işyerinin bahçesinde nesli tehlikede olan ''balaban kuşu'' bulundu. Yaralı kuş koruma altına alındı.

Nesli tehlikede olan balaban kuşu İstanbul'da ortaya çıktı - Resim: 1

Nesli tükenmekte olan kuşlar listesinde yer alan ve koruma altında bulunan balaban kuşu Selimpaşa’da bir işyerinin bahçesinde yaralı halde bulundu. 

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Nesli tehlikede olan balaban kuşu İstanbul'da ortaya çıktı - Resim: 2

Kızılay Silivri Şube Başkanı Emrah Aydın tarafından işyerinin bahçesinde fark edilen balaban kuşu, Silivri Belediyesi Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezi görevlilerine teslim edildi. 

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Nesli tehlikede olan balaban kuşu İstanbul'da ortaya çıktı - Resim: 3

‘Balaban kuşu’nun Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi.

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Nesli tehlikede olan balaban kuşu İstanbul'da ortaya çıktı - Resim: 4
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