Nesli tehlikede olan çizgili sırtlan Diyarbakır'da görüntülendi
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde nesli tehlikede olan çizgili sırtlan görüntülendi.
Kaynak: DHA
Dicle ilçesine bağlı kırsal Gölbaşı Mahallesi kırsalında bir kişi, aracıyla seyir sırasında nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlanı gördü.
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O anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan kişiyi gören sırtlan, koşmaya başladı. Görüntülerde; sırtlanın bir süre sonra tepeye doğru tırmanarak gözden kaybolduğu görüldü. (DHA)
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