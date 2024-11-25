Nesli tükendi sanılan Anadolu Parsları tekrar görüntülendi
Türkiye'de 1975 yılında son kez görüntülenen ve neslinin tükendiği düşünülürken 2019'da yeniden görüntülenen Anadolu parsına yönelik fotokapanla yürütülen çalışmalarda toplam 10 Anadolu parsının görüntülendiği açıklandı.
Türkiye'de neslinin tükendiği düşünülürken, 2019'da ilk kez görüntülenen Anadolu parsına yönelik fotokapanla yürütülen çalışmalarda ülkede şu ana kadar 10 erkek birey tespit edildi.
Fotokapanlarla kaydedilen görüntülerde net olmayan biri dışında tüm bireylerin erkek olduğu belirlendi.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden Dr. Yasin Ünal, "Anadolu parsı bireyinin dişisinin, akrabasının, hatta yavrusunun olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Türkiye'de en son 1975'lerde görülen ve neslinin tükendiği düşünülürken ilk kez 8 Ağustos 2019'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne (DKMP) bağlı 6'ncı Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Batı Akdeniz'de görüntülenen Anadolu parsıyla ilgili Türkiye'nin birçok bölgesinde yüzlerce fotokapanla bilimsel çalışmalar sürdürülüyor.