Nesli tükendi sanılan Anadolu Parsları tekrar görüntülendi

Türkiye'de en son 1975'lerde görülen ve neslinin tükendiği düşünülürken ilk kez 8 Ağustos 2019'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne (DKMP) bağlı 6'ncı Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Batı Akdeniz'de görüntülenen Anadolu parsıyla ilgili Türkiye'nin birçok bölgesinde yüzlerce fotokapanla bilimsel çalışmalar sürdürülüyor.