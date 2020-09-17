Nesli tehlikede olan vaşak Malatya'da görüntülendi

NESLİ TÜKENDİ SANILAN "ANADOLU PARSI" GÖRÜNTÜLENDİ

Nesli tamamen yok olduğu düşünülen Anadolu Parsı'na ait olduğu iddia edilen ve Güneydoğu'da çekilen bir görüntü paylaşıldı. Yaban hayatı uzmanları görüntüdeki hayvanın Anadolu Parsı olduğunu ve Anadolu'da varlığına ilişkin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün elinde başka görüntüler olduğunu açıkladı. Henüz yayınlanmayan görüntülerden birinin de Akdeniz'deki bir Anadolu Parsı'na ait olduğu öne sürüldü.