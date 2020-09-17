Nesli tehlikede olan vaşak Malatya'da görüntülendi
Nesli tehlikede olan kedigillerden vaşak Malatya'nın Hekimhan ilçesinde ortaya çıktı. Zubahan Dağı eteklerine kadar inen vaşak vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan kedigillerden vaşak ilk kez görüntülendi.
Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için tüm dünyada koruma altında bulunan vaşak, Malatya'nın Hekimhan ilçesinin Zubahan Dağı eteklerindeki kayısı bahçesinden geçerken vatandaşlar tarafından fark edildi. Bahçede fotoğrafı çekilen vaşak, saniyeler içinde bölgeden hızlıca uzaklaştı.
NESLİ TÜKENDİ SANILAN "ANADOLU PARSI" GÖRÜNTÜLENDİ
Nesli tamamen yok olduğu düşünülen Anadolu Parsı'na ait olduğu iddia edilen ve Güneydoğu'da çekilen bir görüntü paylaşıldı. Yaban hayatı uzmanları görüntüdeki hayvanın Anadolu Parsı olduğunu ve Anadolu'da varlığına ilişkin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün elinde başka görüntüler olduğunu açıkladı. Henüz yayınlanmayan görüntülerden birinin de Akdeniz'deki bir Anadolu Parsı'na ait olduğu öne sürüldü.