Nesli tükenmek üzere olan hayvan şans eseri görüntülendi
Kemer ilçesi Tekirova bölgesi açıklarındaki Üç Adalar'da serbest dalış yapan Çağdaş Özsarı, drone ile çekim yaparken tesadüfen görüntüledi.
Kemer ilçesi Tekirova bölgesi açıklarındaki Üç Adalar'da serbest dalış yapan Çağdaş Özsarı, drone ile çekim yaparken tesadüfen görüntüledi.
Dünyada nesli kritik seviyede tehlike altındaki türlerden olan Akdeniz fokunu görüntüleyen Özsarı, "22 Nisan Çarşamba günü, Üç Adalar bölgesinde biz kendimizi çekerken fok bir anda yanımızda belirdi. Şansımıza o sırada drone havadaydı. Galiba dişi bir fok, rengi biraz açıktı. İlk defa böyle bir deneyim yaşadım çok güzeldi. Çok heyecan vericiydi. Umarım bu türün korunması için bütün çalışmalar yapılır" dedi.