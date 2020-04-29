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  3. 29 Nisan 2020 11:06

Nesli tükenmek üzere olan hayvan şans eseri görüntülendi

Kemer ilçesi Tekirova bölgesi açıklarındaki Üç Adalar'da serbest dalış yapan Çağdaş Özsarı, drone ile çekim yaparken tesadüfen görüntüledi.

Nesli tükenmek üzere olan hayvan şans eseri görüntülendi

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Nesli tükenmek üzere olan hayvan şans eseri görüntülendi

Kemer ilçesi Tekirova bölgesi açıklarındaki Üç Adalar'da serbest dalış yapan Çağdaş Özsarı, drone ile çekim yaparken tesadüfen görüntüledi.

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Nesli tükenmek üzere olan hayvan şans eseri görüntülendi

Dünyada nesli kritik seviyede tehlike altındaki türlerden olan Akdeniz fokunu görüntüleyen Özsarı, "22 Nisan Çarşamba günü, Üç Adalar bölgesinde biz kendimizi çekerken fok bir anda yanımızda belirdi. Şansımıza o sırada drone havadaydı. Galiba dişi bir fok, rengi biraz açıktı. İlk defa böyle bir deneyim yaşadım çok güzeldi. Çok heyecan vericiydi. Umarım bu türün korunması için bütün çalışmalar yapılır" dedi.

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Nesli tükenmek üzere olan hayvan şans eseri görüntülendi

Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD-AFAG) Koordinatörü Cem Orkun Kıraç, koronavirüs nedeniyle insanlar doğadan elini çekince doğanın da biraz nefes almaya başladığını söyledi.

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