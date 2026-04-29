Nesli tükenmek üzereydi... Bolu'da doğa yürüyüşü sırasında tesadüfen görüldüler!
Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan vatandaşlar, dünya ölçeğinde nesli tehlike altında olan Mısır akbabalarını görüntülemeyi başardı. Türkiye’deki en küçük akbaba türü olarak bilinen bu nadir kuşların, arazide beslendiği anlar saniye saniye kaydedildi.
Olay, Bolu’nun Kıbrıscık ilçesi kırsalında meydana geldi. Patika14 Doğa Yürüyüşü Grubu lideri Muhammet Tarhan, bölgede gerçekleştirdiği yürüyüş sırasında gökyüzündeki ve yerdeki sıra dışı kuş hareketliliğini fark etti. Merakla sesin ve hareketin olduğu bölgeye yaklaşan Tarhan, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Mısır akbabalarıyla (Neophron percnopterus) karşılaştı.
Türkiye’de yaşayan dört akbaba türü içinde en küçüğü olan ve beyaz tüyleriyle dikkat çeken Mısır akbabaları, açık arazide bir leşle beslenirken görüntülendi.
Doğada görülmesi oldukça zor olan bu nadir kuşları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan Tarhan, yaşadığı heyecanı dile getirdi.
Mısır akbabası, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından yayımlanan "Kırmızı Liste"de nesli tehlike altındaki türler arasında yer alıyor. Doğanın ekolojik dengesinde "temizlikçi" rolü üstlenen bu canlıların Bolu semalarında ve arazisinde görülmesi, bölgenin yaban hayatı koruma çalışmaları açısından büyük önem taşıyor.