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  3. 02 Nisan 2019 12:11

Nesli tükenmekte olan canlı Adana'da bulundu

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde nesli tükenmekte olan sarı benekli semender bulundu.

Nesli tükenmekte olan canlı Adana'da bulundu

Saimbeyli ilçesinde Adana-Kahramanmaraş Hançerderesi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın güney sınırında nesli tükenme tehlikesi altında bulunan sarı benekli semender ya da Türk semenderi olarak adlandırılan Salamandra Infraimmaculata bulundu.

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Nesli tükenmekte olan canlı Adana'da bulundu

Bölgedeki hidroelektrik santrali personeli tarafından bulunan semender, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Adana Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

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Nesli tükenmekte olan canlı Adana'da bulundu

Bölgeye gelen DKMP ekipleri, nesli tükenmekte olan semenderi doğal yaşam ortamına bıraktı.

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Nesli tükenmekte olan canlı Adana'da bulundu

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