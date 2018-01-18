  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 18 Ocak 2018 12:00

Nesli tükenmekte olan canlılar görüntülendi

İngiliz fotoğrafçı Tim Flach 2 yıl boyunca nesli tükenmekte olan hayvanların fotoğraflarını çekerek anlamlı bir seri oluşturdu. İşte o kareler...

Nesli tükenmekte olan canlılar görüntülendi

1. Saiga

1/ 23
Nesli tükenmekte olan canlılar görüntülendi

2. Kutup Ayısı

2/ 23
Nesli tükenmekte olan canlılar görüntülendi

3.Filipin Kartalı

3/ 23
Nesli tükenmekte olan canlılar görüntülendi

4. Sümbül Makav

4/ 23
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM