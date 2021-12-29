Öfkeli sincap ''dehşet'' saçtı: 18 kişi hastaneye kaldırıldı!
İngiltere'de öfke nöbeti geçiren bir sincap 48 saat içinde 18 kişiyi çeşitli yerlerinden ısırarak hastanelik etti.
Sincaplar sevimlilikleriyle sempati toplayan hayvanlar olsa da, öfke nöbeti geçiren bir sincap Galler'de bir kasabanın kabusu oldu. Gri sincap bahçelerde, parklarda yaşlılara, çocuklara ve hayvanlara saldırmaya başladı. İngiliz medyasından Daily Mail'in haberine göre; İngiltere'de öfke nöbeti geçiren bir sincap 48 saat içinde 18 kişiyi çeşitli yerlerinden ısırarak hastanelik etti. Kasabalı büyük korkuya kapıldı.
Gri sincap bahçelerde, parklarda yaşlılara, çocuklara ve hayvanlara saldırmaya başladı. Sincabın, Galler'in Flintshire ilçesine bağlı Buckley kasabasındaki hikayesi, hayvansever Corrine Reynolds'un kendisini beslemesiyle başladı. Ancak minik sincabın 'Gremlinler' filmindeki keskin dişli yaratık Stripe'ın ismini alması uzun sürmedi.
65 yaşındaki Reynolds, Stripe'ı yaz aylarında beslemeye başladığını, o zamandan beri bahçesinde düzenli olarak minik sincapı gördüğünü, ancak son gelişinde sincabın kendisini besleyen eli ısırdığını söyledi. Sincap saldırısına dair komşularıyla konuşan Reynolds, "Yalnızca 48 saat içerisinde 18 kişiyi yaraladı. Çöp atmaya çıkan insanlara saldırmaya ve ciddi yaralanmalara sebep olmaya başladı" diye konuştu.
Komşulardan 34 yaşındaki Scott Felton, arka kapısında sigara içerken sincabı fark ettiğini söyleyerek, "Bir anda karşımda beliriverdi. Omzuma atladı ve ondan kurtulmaya çalışırken elimi ısırdı. Her şey çok hızlı oldu" dedi. Hastaneye başvurmak zorunda kalan Felton, tetenoz aşısı yaptırdı.