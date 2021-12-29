Öfkeli sincap ''dehşet'' saçtı: 18 kişi hastaneye kaldırıldı!

Sincaplar sevimlilikleriyle sempati toplayan hayvanlar olsa da, öfke nöbeti geçiren bir sincap Galler'de bir kasabanın kabusu oldu. Gri sincap bahçelerde, parklarda yaşlılara, çocuklara ve hayvanlara saldırmaya başladı. İngiliz medyasından Daily Mail'in haberine göre; İngiltere'de öfke nöbeti geçiren bir sincap 48 saat içinde 18 kişiyi çeşitli yerlerinden ısırarak hastanelik etti. Kasabalı büyük korkuya kapıldı.