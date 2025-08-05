Orman yangınından kurtarılmıştı... Kabuğundan dışarı çıkmıyor

Bursa’nın Kestel-Gürsu ile Orhaneli-Harmancık ilçelerindeki orman yangınlarında sadece ağaçlar değil, hayvanlar da zarar gördü. 5 günün sonunda kontrol altına alınan Harmancık’taki ormanda arama çalışması başlatan HAYTAP ve HEPAD gönüllüleri, ağır yanıklar içinde bir kaplumbağa buldu. Vücudunda geniş yanık izleri tespit edilip veteriner kliniğinde tedaviye alınan kaplumbağa, yaşadığı travma nedeniyle kafasını kabuğundan çıkarmıyor.