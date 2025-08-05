Orman yangınından kurtarılmıştı... Kabuğundan dışarı çıkmıyor
Bursa'da çıkan ve 5 gün boyunca süren orman yangınlarında ağır yanıklar içinde bulunan ve tedavi altına alınan kaplumbağa yaşadığı travma nedeniyle kafasını kabuğundan çıkarmıyor.
Bursa’nın Kestel-Gürsu ile Orhaneli-Harmancık ilçelerindeki orman yangınlarında sadece ağaçlar değil, hayvanlar da zarar gördü. 5 günün sonunda kontrol altına alınan Harmancık’taki ormanda arama çalışması başlatan HAYTAP ve HEPAD gönüllüleri, ağır yanıklar içinde bir kaplumbağa buldu. Vücudunda geniş yanık izleri tespit edilip veteriner kliniğinde tedaviye alınan kaplumbağa, yaşadığı travma nedeniyle kafasını kabuğundan çıkarmıyor.
Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde 26 Temmuz'da saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.
Aynı gün saat 17.30 sıralarında Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını da Gürsu ilçesine ulaştı. Alevlere 35 hava aracı, 1136 kara aracı ve 2 bin 600 personel ile havadan ve karadan müdahale edildi.
Gürsu, Kestel, Harmancık, Orhaneli, Büyükorhan ve Osmangazi ilçesine bağlı toplam 12 mahallede 1315 hane ve 3 bin 763 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Yangın, Kestel-Gürsu’da 4, Orhaneli-Harmancık’ta 5 gün sonra kontrol altına alındı.