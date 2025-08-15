Orman yangınlarında kül dağına dönen doğadaki yaban hayatı için tarihi çağrı!

Bu sene her yıl olduğu gibi orman yangınlarının etkili olduğunu söyleyen kuş gözlemcisi Cenk Polat, "Bunun en büyük sebeplerinden biri insan nüfusunun artması. Nüfusunun artmasına bağlı olarak da elektrik ve su ihtiyacının artması, ağaçların kesilmesi, ormanların yanması derken yağmurda yağmamaya başladı. Çanakkale kuraklığı en fazla hisseden illerimizden biri. Bu gibi sebeplerden dolayı yangınlar maalesef her sene artmakta. Küresel ısınma her sene daha da ileri gitmekte. 2015 yılından bu yana her yıl sıcaklık rekorları kırarak gidiyoruz ve orman yangınları maalesef kaçınılmaz oluyor. Bu orman yangınlarından sonra yaban hayatı hayvanlarının da başı derde giriyor" dedi.