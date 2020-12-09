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  3. 09 Aralık 2020 10:21

Ormanın hayaleti böyle görüntülendi

Gece avlandığı için görülmesi çok zor olan nesli tehlike altındaki "Kafkas vaşağı" Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karla kaplı arazide dolaşırken görüntülendi.

Ormanın hayaleti böyle görüntülendi

Gece avlandığı için görülmesi çok zor olan nesli tehlike altındaki "Kafkas vaşağı" Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karla kaplı arazide dolaşırken görüntülendi.

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Ormanın hayaleti böyle görüntülendi

Birçok yaban hayvanının yaşadığı Sarıkamış ilçesindeki sarıçam ormanları, nesli tehlike altındaki vaşaklara da ev sahipliği yapıyor.

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Ormanın hayaleti böyle görüntülendi

Gece avlandığı ve gündüz de dinlendiği için "ormanın hayaleti" olarak adlandırılan Kafkasya vaşağının, sarıçam ormanlarında karla kaplı arazideki gezintisi kameralara yansıdı.

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Ormanın hayaleti böyle görüntülendi

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, yaptığı açıklamada, "Kuzeydoğu Anadolu'nun Biyolojik Çeşitliliğinin Koruması Projesi" kapsamında, bölgede nesli tehlike altındaki vaşaklarla ilgili çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

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