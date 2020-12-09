Ormanın hayaleti böyle görüntülendi
Gece avlandığı için görülmesi çok zor olan nesli tehlike altındaki "Kafkas vaşağı" Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karla kaplı arazide dolaşırken görüntülendi.
Gece avlandığı için görülmesi çok zor olan nesli tehlike altındaki "Kafkas vaşağı" Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karla kaplı arazide dolaşırken görüntülendi.
Birçok yaban hayvanının yaşadığı Sarıkamış ilçesindeki sarıçam ormanları, nesli tehlike altındaki vaşaklara da ev sahipliği yapıyor.
Gece avlandığı ve gündüz de dinlendiği için "ormanın hayaleti" olarak adlandırılan Kafkasya vaşağının, sarıçam ormanlarında karla kaplı arazideki gezintisi kameralara yansıdı.