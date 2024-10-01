Ormanın Hayaleti Elazığ'da ortaya çıktı
Elazığ'ın Palu ilçesinde nesli tehlike altında olan 2 yavru vaşak cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: İHA
Palu ilçesine bağlı Hasbey köyünde aracıyla seyir halinde olan bir vatandaş, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan 2 yavru vaşak gördü.
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Cep telefonunu eline alan vatandaş, aracının içinden vaşakları çekmeye başladı.
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Bir süre bulundukları yerden kımıldamayan vaşaklar, daha sonra ağaçlık alana girerek gözden kayboldu. Ormanın Hayaleti olarak da bilinen vaşakların popülasyonunun artması sevinç yarattı.
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