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  4. Ormanın Hayaleti Elazığ'da ortaya çıktı: Hem de bir değil iki tane

Ormanın Hayaleti Elazığ'da ortaya çıktı

Elazığ'ın Palu ilçesinde nesli tehlike altında olan 2 yavru vaşak cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İHA
Ormanın Hayaleti Elazığ'da ortaya çıktı - Resim: 1

Palu ilçesine bağlı Hasbey köyünde aracıyla seyir halinde olan bir vatandaş, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan 2 yavru vaşak gördü. 

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Ormanın Hayaleti Elazığ'da ortaya çıktı - Resim: 2

Cep telefonunu eline alan vatandaş, aracının içinden vaşakları çekmeye başladı. 

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Ormanın Hayaleti Elazığ'da ortaya çıktı - Resim: 3

Bir süre bulundukları yerden kımıldamayan vaşaklar, daha sonra ağaçlık alana girerek gözden kayboldu. Ormanın Hayaleti olarak da bilinen vaşakların popülasyonunun artması sevinç yarattı.

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Ormanın Hayaleti Elazığ'da ortaya çıktı - Resim: 4
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