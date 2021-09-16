Ormanın hayaleti iş üstünde yakalandı

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan, birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda su içmek için nehir kenarına inen dağ keçisini avladı.