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  4. ''Ormanın hayaleti'' karla kaplı arazide görüntülendi

''Ormanın hayaleti'' karla kaplı arazide görüntülendi

Gece avlandığı ve gündüz de dinlendiği için ''ormanın hayaleti'' olarak adlandırılan vaşak, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde cep telefonu kamerasına yansıdı.

''Ormanın hayaleti'' karla kaplı arazide görüntülendi - Resim: 1

Karlıova-Yedisu kara yolunda araç ile giden sürücü, karla kaplı arazide nesli tükenme tehlikesi altında bulunan vaşak gördü. Hemen aracını durduran sürücü, cep telefonu ile vaşağı görüntüledi. 

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''Ormanın hayaleti'' karla kaplı arazide görüntülendi - Resim: 2

Bir süre gezinen vaşak, daha sonra Peri Vadisi'ne doğru gidip, gözden kayboldu.(DHA)

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''Ormanın hayaleti'' karla kaplı arazide görüntülendi - Resim: 3
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''Ormanın hayaleti'' karla kaplı arazide görüntülendi - Resim: 4
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