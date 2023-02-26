''Ormanın hayaleti'' karla kaplı arazide görüntülendi
Gece avlandığı ve gündüz de dinlendiği için ''ormanın hayaleti'' olarak adlandırılan vaşak, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde cep telefonu kamerasına yansıdı.
Karlıova-Yedisu kara yolunda araç ile giden sürücü, karla kaplı arazide nesli tükenme tehlikesi altında bulunan vaşak gördü. Hemen aracını durduran sürücü, cep telefonu ile vaşağı görüntüledi.
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Bir süre gezinen vaşak, daha sonra Peri Vadisi'ne doğru gidip, gözden kayboldu.(DHA)
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