Ormanın hayaleti Kırıkkale'de ortaya çıktı
Kırıkkale'de nesli tehlike altındaki türlerden biri olan vaşak, yaban hayatı görüntülemek için kurulan fotokapana yakalandı.
Kırıkkale'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kırsal alanlara yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki zengin yaban hayatını gözler önüne serdi. Farklı tarihlerde kaydedilen görüntülerde vaşak, karaca, kurt, tilki, porsuk ve tavşan gibi birçok tür doğal yaşam alanlarında objektife takıldı.
Ormanlık ve dağlık bölgelerde kurulan fotokapanlar sayesinde gece ve gündüz saatlerinde hareket eden hayvanların davranışları kayıt altına alındı. Özellikle nadir görülen vaşağın sakin yürüyüşü, kurtların iz sürmesi ve diğer yaban hayvanlarının bölgede yiyecek arayışı dikkat çekti.
