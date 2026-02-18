Ormanın hayaleti Kırıkkale'de ortaya çıktı

Ormanlık ve dağlık bölgelerde kurulan fotokapanlar sayesinde gece ve gündüz saatlerinde hareket eden hayvanların davranışları kayıt altına alındı. Özellikle nadir görülen vaşağın sakin yürüyüşü, kurtların iz sürmesi ve diğer yaban hayvanlarının bölgede yiyecek arayışı dikkat çekti.