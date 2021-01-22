Ormanya'da beyaz örtüyle birlikte büyüleyen görüntüler
Kartepe ilçesinde doğal çevresiyle 2 bin dönümlük alana yayılan meşe, akçaağaç, gürgen, kayın, ıhlamur ağaçlarının oluşturduğu orman yapısına sahip Ormanya'da, diğer mevsimlerde ağaçların arasında kamufle olan geyikler, karın üstünde daha belirgin hale gelerek adeta görsel şölen sunuyor.
Karın yağmasıyla daha da güzel bir görüntüye sahip olan Orman'dan iç ısıtan kareler geldi. İşte o fotoğraflar...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Alanları Şefi Önder Alioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yaban Yaşam Alanında 9 ayrı bölgede kızıl geyik, ala geyik, yılkı atı, karaca, dağ ceylanı gibi yaban hayvan türlerinin yaşadığını söyledi.
Alandaki yaban hayvanı türlerine ilişkin bilgi veren Alioğlu şöyle devam etti: "2 kızıl geyik sürüsü bulunuyor. Şanlıurfa dağ ceylanlarının bulunduğu bir alanımız mevcut. Ana vatanı Türkiye olan ala geyiklerimiz var. Bu alanlarda, Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezimize Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ile vatandaşların getirdiği yaralı yaban hayvanlar var, aynı şekilde bölgede popülasyonu azalan hayvanları da burada çoğaltarak tekrardan bölgelerine aşılamasını yapmaktayız.
Burada her türlü klinik tedavisi ve benzeri uygulamalar gerçekleşiyor, 24 saat gözetim altındalar. Alanları çok geniş olduğu için refah seviyesinde yaşamlarına devam edebiliyorlar. Tedavisini yaptığımız hayvanlarda inaktif çip uygulaması kullanıyoruz. Bu sayede tedavisini yaptığımız hayvanlar hakkında hasta geçmişi oluşturmakta, gördüğü tedavileri dosya olarak raporlamaktayız."