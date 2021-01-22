Ormanya'da beyaz örtüyle birlikte büyüleyen görüntüler

Alandaki yaban hayvanı türlerine ilişkin bilgi veren Alioğlu şöyle devam etti: "2 kızıl geyik sürüsü bulunuyor. Şanlıurfa dağ ceylanlarının bulunduğu bir alanımız mevcut. Ana vatanı Türkiye olan ala geyiklerimiz var. Bu alanlarda, Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezimize Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ile vatandaşların getirdiği yaralı yaban hayvanlar var, aynı şekilde bölgede popülasyonu azalan hayvanları da burada çoğaltarak tekrardan bölgelerine aşılamasını yapmaktayız.