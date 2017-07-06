Ortadoğu ve Avrupa'nın "panzehiri" Adıyaman'dan



"Zehirleri işledikten sonra atlara enjekte ediyoruz. Atlarda zehre karşı antikor oluştuktan sonra plazmalarını alıyoruz. Bu plazmaları tekrar laboratuvar ortamında işliyor ve çeşitli testlerden geçiriyoruz. Sağlık Bakanlığından gelen görevliler de bu panzehirler üzerinde birtakım çalışmalar yapıyorlar. Tüm bu aşamalardan sonra aşı hazır hale geliyor. Ürettiğimiz bu panzehirler Türkiye'nin yıllık ihtiyacını karşılıyor. Bunun yanı sıra Almanya, Yunanistan, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti, İran, Irak, Ürdün, Suriye, Mısır ve Azerbaycan'a da ihracat gerçekleştiriyoruz."