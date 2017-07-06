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  3. 06 Temmuz 2017 08:50

Ortadoğu ve Avrupa'nın "panzehiri" Adıyaman'dan

Ortadoğu ve Avrupa'nın panzehiri Adıyaman'dan

Adıyaman'da bir aşı firması, yılan ve akrep zehrinden ürettiği panzehiri Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.

 

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Ortadoğu ve Avrupa'nın panzehiri Adıyaman'dan


Firmanın üretim sorumlusu Murat Dönen, gazetecilere yaptığı açıklamada, 60 civarında yılan ve çok sayıda akrep beslediklerini söyledi.
 

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Ortadoğu ve Avrupa'nın panzehiri Adıyaman'dan


İzmir, Kars ve Adıyaman'ın Kahta ilçesinde doğadan topladıkları yılanlar ile akreplerin zehirlerini sağarak laboratuvar ortamında işlediklerini ifade eden Dönen, şunları kaydetti: 
 

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Ortadoğu ve Avrupa'nın panzehiri Adıyaman'dan


"Zehirleri işledikten sonra atlara enjekte ediyoruz. Atlarda zehre karşı antikor oluştuktan sonra plazmalarını alıyoruz. Bu plazmaları tekrar laboratuvar ortamında işliyor ve çeşitli testlerden geçiriyoruz. Sağlık Bakanlığından gelen görevliler de bu panzehirler üzerinde birtakım çalışmalar yapıyorlar. Tüm bu aşamalardan sonra aşı hazır hale geliyor. Ürettiğimiz bu panzehirler Türkiye'nin yıllık ihtiyacını karşılıyor. Bunun yanı sıra Almanya, Yunanistan, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti, İran, Irak, Ürdün, Suriye, Mısır ve Azerbaycan'a da ihracat gerçekleştiriyoruz."

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