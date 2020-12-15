Öterken bayılan horoz sosyal medyayı salladı
Yurt genelinde uzun süreli ötmeleriyle meşhur olan Denizli horozları kentin en önemli simgeleri arasında yer alıyor.
Yurt genelinde uzun süreli ötmeleriyle meşhur olan Denizli horozları kentin en önemli simgeleri arasında yer alıyor.
Sahibinin fark ederek kayıt altına aldığı bu ilginç görüntüleri görenler kahkahaya boğuldu. Uzun süre ötmek için büyük gayret gösteren bir horoz, bayılıp yere yıkılana kadar ötüyor.
15 SANİYE KADAR ÖTÜYOR
Görüntülerde horoz, 15 saniye kadar ötüyor. Daha fazla dayanamayınca, kısa süreli baygınlık geçiriyor. 'Uzun süreli ötme' namını bırakmak istemeyen bu horoz, nefesi yetmeyince bayıldı.