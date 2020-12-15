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  3. 15 Aralık 2020 09:45

Öterken bayılan horoz sosyal medyayı salladı

Yurt genelinde uzun süreli ötmeleriyle meşhur olan Denizli horozları kentin en önemli simgeleri arasında yer alıyor.

Öterken bayılan horoz sosyal medyayı salladı

Yurt genelinde uzun süreli ötmeleriyle meşhur olan Denizli horozları kentin en önemli simgeleri arasında yer alıyor.

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Öterken bayılan horoz sosyal medyayı salladı

Sahibinin fark ederek kayıt altına aldığı bu ilginç görüntüleri görenler kahkahaya boğuldu. Uzun süre ötmek için büyük gayret gösteren bir horoz, bayılıp yere yıkılana kadar ötüyor.

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Öterken bayılan horoz sosyal medyayı salladı

15 SANİYE KADAR ÖTÜYOR
Görüntülerde horoz, 15 saniye kadar ötüyor. Daha fazla dayanamayınca, kısa süreli baygınlık geçiriyor. 'Uzun süreli ötme' namını bırakmak istemeyen bu horoz, nefesi yetmeyince bayıldı.

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Öterken bayılan horoz sosyal medyayı salladı

BİNLERCE BEĞENİ ALDI
Sahibinin sosyal medya üzerinden paylaştığı bu görüntü saatler içinde binlerce beğeni aldı.

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