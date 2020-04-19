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  3. 19 Nisan 2020 18:21

Otomobil fiyatına satılıyor! O ilimizde görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında olan kızıl kuyruklu şahin, doğa fotoğrafçısı Aydın Budak tarafından Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Kuran köyü kırsalında görüntülendi.

Otomobil fiyatına satılıyor! O ilimizde görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında olan kızıl kuyruklu şahin, doğa fotoğrafçısı Aydın Budak tarafından Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Kuran köyü kırsalında görüntülendi.

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Otomobil fiyatına satılıyor! O ilimizde görüntülendi

Erzincan'ın çeşitli yerlerinde bu zamana kadar ayı, vaşak, dağ keçisi ve kurt gibi hayvanları çekmeyi başaran Budak'ın foto kapanına geçtiğimiz günlerde dünya genelinde koruma altında olan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan kızıl kuyruklu şahin yakalandı.

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Otomobil fiyatına satılıyor! O ilimizde görüntülendi

En son 2017 yılında İç Anadolu Bölgesi'nde yaralı olarak bulunan kızıl şahin, İliç ilçesindeki 2 bin 600 metre yükseklikte dağlık arazide ortaya çıktı.

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Otomobil fiyatına satılıyor! O ilimizde görüntülendi

Fotokapana yansıyan görüntüde kızıl kuyruklu şahinin kargalarla yemek mücadelesine girdiği görüldü.

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