Öyle bir balık yakaladı ki... Ağzını açınca gözlerine inanamadı
ABD'de oltayla 9 kiloluk bir balık yakalayan balıkçı gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.
ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Jennette İskelesi'nde oltasıyla balık yakalayan Nathan Martin, balığın ağzını açtığında gözlerine inanamadı. Martin, takma diş takmış gibi görünen balığın görüntüsünü "Büyük dişlerle dolu bir ağız ama tadı çok güzel" notuyla paylaştı.
9 kiloluk balığın ağzını açtığında insan dişine benzer dişlerin olduğu göze çarpıyor.
Görüntü bir anda viral olurken kimi balığın takma diş taktığı yönünde esprili yorumlar yaparken birçok kişi ilginç canlıdan ürktüğünü söyledi.
Sarıağız balığı olarak bilinen tür, genellikle kayaların, resiflerin, iskelelerin ve hatta köprülerin yakınında bulunabiliyor. Siyah beyaz çizgileri nedeniyle 'mahkum balık' olarak da biliniyor. Yerel medyaya konuşan Kuzey Carolina akvaryumu yetkilileri, bu balıkları yakalamanın son derece zor olduğunu, ancak lezzetlerinin harika olduğunu söyledi. Ancak birçok sosyal medya kullanıcı görüntünün Photoshop olduğunu iddia etti.