Öyle bir balık yakaladı ki... Ağzını açınca gözlerine inanamadı

Sarıağız balığı olarak bilinen tür, genellikle kayaların, resiflerin, iskelelerin ve hatta köprülerin yakınında bulunabiliyor. Siyah beyaz çizgileri nedeniyle 'mahkum balık' olarak da biliniyor. Yerel medyaya konuşan Kuzey Carolina akvaryumu yetkilileri, bu balıkları yakalamanın son derece zor olduğunu, ancak lezzetlerinin harika olduğunu söyledi. Ancak birçok sosyal medya kullanıcı görüntünün Photoshop olduğunu iddia etti.