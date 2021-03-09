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  4. Photoshop değil gerçek! Bu kareleri yakalamak için günlerce uğraştı

Photoshop değil gerçek! Bu kareleri yakalamak için günlerce uğraştı

İrlanda'da bir gölün üzerinde sürü halinde uçan sığırcık sürüsü, bir fotoğrafçının objektiflerine böyle yansıdı...

Photoshop değil gerçek! Bu kareleri yakalamak için günlerce uğraştı - Resim: 1

Fotoğrafçı James Crombie tarafından çekilen fotoğraflar, İrlanda Mullingar'da bulunan bir nehir üzerinde mükemmel bir şekilde senkronize olmuş kuş sürüsünü gösteriyor. Görüntüler oldukça şaşırtıcı.

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Photoshop değil gerçek! Bu kareleri yakalamak için günlerce uğraştı - Resim: 2

AYNI YERE 50 KEZ GİDİP GELDİ

Fotoğrafçı Crombie, kuşların fotoğraflarını çekmek için buraya tam 50 kez gidip geldi.

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Photoshop değil gerçek! Bu kareleri yakalamak için günlerce uğraştı - Resim: 3

Yakın zamanda İrlanda Basın Fotoğrafçıları Derneği tarafından yılın basın fotoğrafçısı seçilen Crombie, The Irish Times'a şunları söyledi: ''Buraya istediğim görüntüyü elde edene dek tam 50 kez gidip geldim. Şekiller yaptıklarını görebiliyordum.

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Photoshop değil gerçek! Bu kareleri yakalamak için günlerce uğraştı - Resim: 4

"Ancak beklemek istedim. İstediğim görüntüleri elde etmem aylar aldı ve mükemmel fotoğrafları bulana kadar 400 ila 500 kare çektim."

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