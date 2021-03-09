Photoshop değil gerçek! Bu kareleri yakalamak için günlerce uğraştı
İrlanda'da bir gölün üzerinde sürü halinde uçan sığırcık sürüsü, bir fotoğrafçının objektiflerine böyle yansıdı...
Fotoğrafçı James Crombie tarafından çekilen fotoğraflar, İrlanda Mullingar'da bulunan bir nehir üzerinde mükemmel bir şekilde senkronize olmuş kuş sürüsünü gösteriyor. Görüntüler oldukça şaşırtıcı.
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AYNI YERE 50 KEZ GİDİP GELDİ
Fotoğrafçı Crombie, kuşların fotoğraflarını çekmek için buraya tam 50 kez gidip geldi.
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Yakın zamanda İrlanda Basın Fotoğrafçıları Derneği tarafından yılın basın fotoğrafçısı seçilen Crombie, The Irish Times'a şunları söyledi: ''Buraya istediğim görüntüyü elde edene dek tam 50 kez gidip geldim. Şekiller yaptıklarını görebiliyordum.
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"Ancak beklemek istedim. İstediğim görüntüleri elde etmem aylar aldı ve mükemmel fotoğrafları bulana kadar 400 ila 500 kare çektim."
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