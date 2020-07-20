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  3. 20 Temmuz 2020 00:25

Piton-timsah kavgasından inanılmaz görüntüler

Vahşi doğada sayısız yırtıcı hayvan karşılaşmaları yaşandı. Ama en dehşet veren görüntüler piton ile dev timsah arasında geçen o anlardı. Dev piton avını öyle bir yöntemle alt edip yuttu ki görenler dehşete kapıldı.

Piton-timsah kavgasından inanılmaz görüntüler

Vahşi doğada sayısız yırtıcı hayvan karşılaşmaları yaşandı. Ama en dehşet veren görüntüler piton ile dev timsah arasında geçen o anlardı. Dev piton avını öyle bir yöntemle alt edip yuttu ki görenler dehşete kapıldı.

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Piton-timsah kavgasından inanılmaz görüntüler

Nehir yatağında karşılaşan iki vahşi yırtıcı arasındaki bu mücadele görenleri dehşete düşürdü

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Piton-timsah kavgasından inanılmaz görüntüler

Genç timsahı gözüne kestiren piton ani bir hareketle timsahın üzerine atladı.

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Piton-timsah kavgasından inanılmaz görüntüler

Dev piton kısa sürede timsahı savunmasız bırakarak timsahı tek lokmada yuttu.

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