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BAHÇELİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
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  3. 26 Ocak 2021 13:35

Poğaça hırsızı bakın kim çıktı?

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi yöneticileri, özel öğrencilerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla deve kuşu familyasından olan 'Nandu' sahiplendi.

Poğaça hırsızı bakın kim çıktı?

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi yöneticileri, özel öğrencilerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla deve kuşu familyasından olan 'Nandu' sahiplendi.

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Poğaça hırsızı bakın kim çıktı?

Bakımı büyük bir titizlik içinde yapılan deve kuşunun yaşı ve boyu büyüdükçe okulun ilgi odağı oldu. Ancak büyüdükçe doymak bilmeyen Nandu, her şeyi yemeye başladı.

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Poğaça hırsızı bakın kim çıktı?

Veliler ve öğrenciler için okula getirilen sıcak poğaçalardan her gün eksildiğini gören okul yönetimi, kamera koymaya karar verdi. Kameradan çıkan görüntülerde hırsızı gören öğretmen ve idareciler şikayetçi olmak yerine kahkahaya boğuldu.

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Poğaça hırsızı bakın kim çıktı?

Poğaçaların bulunduğu kutuya sessizce yaklaşan nandu, hızlı bir hamle ile saniyeler içinde birkaç poğaça alarak ortadan kayboluyor. Dünyanın en hızlı koşan hayvanları arasında ilk sıralarda yer alan Nandu koşuşu ile de kendisine güldürüyor.

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