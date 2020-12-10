Rekorlar kitabındaki yerini aldı
ABD'de bir gölette su altı çalışmaları yürüten ekip, dev büyüklükte Japon balığı yakaladı. Görenleri hayretler içinde bırakan balık zarar görmeden doğal hayatına geri bırakıldı.
ABD'nin Güney Carolina eyaletinde gölde çalışma yapan ekip Guinness rekorlar kitabındakinden daha büyük bir Japon balığı yakaladı. Greenville County yetkilileri tarafından Oak Grove Lake'te yapılan "elektrikli balık avı" denemeleri sırasında yakalanan Japon balığının ağırlığı 9 pound yani yaklaşık 4,08 kilogram.
Guinness rekorlar kitabında, bugüne kadar kaydedilen en büyük Japon balığının 2 kilo ağırlığında ve 47 santimetre boyunda olduğu belirtiliyor.
İŞTE NEFES KESEN O ANLAR... Vahşi doğada belgesel çekimi için bulunan bir ekip tarafından kaydedilen görünler, izleyenleri şoke etti. Yırtıcı hayvanların avlanmasını görüntülemek için kameralarını açan belgesel yapımcıların gözüne, benzerine az rastlanır bir görüntü takıldı. Bufalo ve gergedan kozlarını paylaşmak üzere birbirlerine adeta meydan okudular. Herkesin şok olduğu o anlar saniye saniye kaydedildi. İşte vahşi doğada devlerin amansız mücadelesi...