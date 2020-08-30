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  3. 30 Ağustos 2020 11:50

Et yiyen örümcek ile kedinin ölüm kalım savaşı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde örümcek ile kedi arasındaki mücadele görüntüleri belgeselleri aratmadı. Halk arasında sarıkız, sarı ömer ya da böğü olarak bilinen ve et yiyen dev Solifugae örümceğinin kedi ile mücadelesi kameralara yansıdı.

Et yiyen örümcek ile kedinin ölüm kalım savaşı

Kemaliye ilçesinde örümcek ile kedi arasındaki mücadele görüntüleri belgeselleri aratmadı. Halk arasında sarıkız, sarı ömer ya da böğü olarak bilinen ve et yiyen dev Solifugae örümceğinin kedi ile mücadelesi kameralara yansıdı.

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Et yiyen örümcek ile kedinin ölüm kalım savaşı

Bir vatandaş, restoranın girişinde kedi ile sarıkızın arasında ki ölüm kalım mücadelesini cep telefonuyla görüntüledi. İkili arasında oldukça uzun süren mücadelesinde, yavru kedinin örümceği korkusuzca bir süre patisiyle hırpaladığı görüntülere yansıdı. Örümceğin kedinin saldırılarından korunmak için verdiği karşılığı cep telefonu tarafından kaydedildi. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Et yiyen örümcek ile kedinin ölüm kalım savaşı

Arı kovanına saldıran dev aç örümcek; bir kaç arıyı öldürmeyi başardı ama...

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Et yiyen örümcek ile kedinin ölüm kalım savaşı

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