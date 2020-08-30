Et yiyen örümcek ile kedinin ölüm kalım savaşı
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde örümcek ile kedi arasındaki mücadele görüntüleri belgeselleri aratmadı. Halk arasında sarıkız, sarı ömer ya da böğü olarak bilinen ve et yiyen dev Solifugae örümceğinin kedi ile mücadelesi kameralara yansıdı.
Kemaliye ilçesinde örümcek ile kedi arasındaki mücadele görüntüleri belgeselleri aratmadı. Halk arasında sarıkız, sarı ömer ya da böğü olarak bilinen ve et yiyen dev Solifugae örümceğinin kedi ile mücadelesi kameralara yansıdı.
Bir vatandaş, restoranın girişinde kedi ile sarıkızın arasında ki ölüm kalım mücadelesini cep telefonuyla görüntüledi. İkili arasında oldukça uzun süren mücadelesinde, yavru kedinin örümceği korkusuzca bir süre patisiyle hırpaladığı görüntülere yansıdı. Örümceğin kedinin saldırılarından korunmak için verdiği karşılığı cep telefonu tarafından kaydedildi. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN