Sarayda sultanlar besliyordu: Şimdi hobicilerin gözdesi oldu

Tavukların fiyatlarının büyüklüklerine göre değiştiği söyleyen Bingöl, "400 ile 500 liradan başlıyor, bin ile iki bin liraya kadar çıkıyor. Bunları görenler hayret ediyor, çok seviyor. Senin saçın yok diyorlar, tavukların saçı var diyorlar. Ben de artık öyle diyorum. 'Benim saçım yok ama tavuklarımın saçı var" diyorum" diye konuştu.