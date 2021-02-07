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  3. 07 Şubat 2021 22:13

Sarayda sultanlar besliyordu: Şimdi hobicilerin gözdesi oldu

Osmanlı İmparatorluğu döneminde padişahların elçilere ve yabancı misafirlere hediye ettiği yerli ırk 'Osmanlı Sultan' cinsi tavuk, Türkiye'de 2000'li yılların başında hobi tavukçuluğunun yaygınlaşmasıyla beraber bir grup hobi tavukçusu tarafından tekrar Türkiye'ye geri getirilerek yaygınlaştırıldı.

Sarayda sultanlar besliyordu: Şimdi hobicilerin gözdesi oldu

Osmanlı İmparatorluğu döneminde padişahların elçilere ve yabancı misafirlere hediye ettiği yerli ırk 'Osmanlı Sultan' cinsi tavuk, Türkiye'de 2000'li yılların başında hobi tavukçuluğunun yaygınlaşmasıyla beraber bir grup hobi tavukçusu tarafından tekrar Türkiye'ye geri getirilerek yaygınlaştırıldı.

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Sarayda sultanlar besliyordu: Şimdi hobicilerin gözdesi oldu

Tokat'ta bu cins tavukların yetiştiriciliğini yapan Mehmet Bingöl (45), "Osmanlı'da saray sultanlarının, padişahların beslemiş olduğu tavuklarımızdır. Bunların en büyük özellikleri, kafadaki şapka dediğimiz kavuğa benzeyen saç yapıları, sakal yapıları ve ayak yapılarıdır. Bu hayvanlar uysal olup her evde olması lazımdır. Hem ata yadigarı Osmanlı mirası hem de bu hayvanlar sevimli" dedi.

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Sarayda sultanlar besliyordu: Şimdi hobicilerin gözdesi oldu

Tavukların fiyatlarının büyüklüklerine göre değiştiği söyleyen Bingöl, "400 ile 500 liradan başlıyor, bin ile iki bin liraya kadar çıkıyor. Bunları görenler hayret ediyor, çok seviyor. Senin saçın yok diyorlar, tavukların saçı var diyorlar. Ben de artık öyle diyorum. 'Benim saçım yok ama tavuklarımın saçı var" diyorum" diye konuştu.

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Sarayda sultanlar besliyordu: Şimdi hobicilerin gözdesi oldu

Tokat'ta iş insanı Halim Medres ise, Osmanlı Sultan cinsi tavukları sosyal medyada gördüğünü, çok sevdiğini ve torunlarının pandemi döneminde sevmesi için bahçelerine aldığını söyledi.

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