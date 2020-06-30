Saros Körfezi kıyıları, uğur böceklerinin istilasına uğradı
Edirne’nin Enez ve Keşan ilçesinin turistik sahil kesimi Saros Körfezi, son günlerde uğur böceklerinin istilasına uğradı. Yüz binlerce uğur böceği sahil boyunu istila ederken, zaman zaman ısırdıkları tatilcileri tedirgin etti.
Buğday hasadının başladığı Trakya'nın gözde tatil bölgelerinden Saros Körfezi kıyılarını son günlerde uğur böcekleri istila etti. Enez ilçesi ile Keşan ilçelerinin sahil kesimlerini istila eden yüz binlerce uğur böceği, yazlıklar ve iş yerini de sardı. Tatilcilerin denize girmelerini de zorlaştıran uğur böceklerinin zaman zaman tatilcileri de ısırdığı belirtildi. Uğur getirdiğine inanılan ve buğdaya zarar veren böcekleri yiyerek beslenen uğur böcekleri nedeniyle sahildeki işletmeciler de zor durumda kaldıklarını dile getirdi.
'ARTIŞIN TEMEL SEBEBİ BESİN BOLLUĞU' Ziraat Mühendisleri Odası Edirne İl Temsilcisi Mutlu Kılıç, özellikle yer yer ufak ısırıklarla insanları tedirgin eden uğur böceklerinin tamamen zararsız olduğunu belirterek, tarım sektörüne olan yararlarına dikkat çekti. Kılıç, uğur böceklerinin özellikle tarım zararlısı bitleri ve sinekleri yiyerek beslendiğini, bu nedenle tarımın uğuru olduklarını söyledi.
Kılıç, "Uğur böcekleri tarım açısından bizim uğurumuz. Bu böcekler, bazen, bu yıl olduğu gibi yağışlı geçen yıllarda tarım zararlısı olarak tanımladığımız yaprak bitleri, tripsler, beyaz sineklerin predatörü yani yok edicisi bir böcek, onlarla besleniyor. Böyle yağışların bol olduğu yıllarda da bu zararlılar bol oluyor. Dolayısıyla uğur böcekleri de bol bol beslendikleri için nüfusları normalin çok üzerinde artıyor, pik yapıyor. Bu yıl da uğur böcekleri sayısında bir artış var, pik değerlere ulaşmış durumda. Dolayısıyla nüfuslarında artışın temel sebebi bu besin bolluğu" dedi.
'DENİZİ AŞAMADIKLARI İÇİN SAHİLDE SIKIŞIP KALMIŞ DURUMDALAR' Uğur böceklerinin göç eden canlılar olduğunu ifade eden Kılıç, "Uğur böcekleri göç eden canlılar. Kın kanatlı hayvan grubundan, yedi noktalı uğur böceği diye geçiyor bizdeki uğur böcekleri. Büyük gruplar halinde göç ediyorlar, belli bir mesafeye kadar havalanıyorlar sonra rüzgar onları nereye taşırsa oraya uçuyorlar. Şu anda Saros'ta sıkışma sebepleri denizi geçemiyor olmaları. Böcekler denizi aşamadığı için sahilde, denizin kenarında yığılmış durumdalar. Evet insanlar için biraz rahatsız edici bir görüntü olabilir, hafif ısırıklardan dolayı biraz korku yaratabilir ama dediğim gibi yedi noktalı uğur böceklerinin insan için zararlı bir yapısı yok" diye konuştu.