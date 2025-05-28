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  4. Şehre inen çakal başını derde sokunca insanlardan böyle yardım istedi

Şehre inen çakal başını derde sokunca insanlardan böyle yardım istedi

Karabük'te yolun ortasında kafasındaki poşetle ortaya çıkan bir çakalı ölmekten yoldan geçen vatandaş kurtardı.

Kaynak: DHA
Şehre inen çakal başını derde sokunca insanlardan böyle yardım istedi - Resim: 1

Olay, Karabük'ün Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Karabük Üniversitesi’nde öğretim görevlisi Hüseyin Kurt, yolda yürüdüğü esnada refüjde başına poşet takılı halde bir çakalı fark etti.

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Şehre inen çakal başını derde sokunca insanlardan böyle yardım istedi - Resim: 2

Hüseyin Kurt, eliyle çakalın başındaki poşeti çıkarttı. Çakal orta refüjden koşarak uzaklaşırken yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Şehre inen çakal başını derde sokunca insanlardan böyle yardım istedi - Resim: 3
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