Şehre inen çakal başını derde sokunca insanlardan böyle yardım istedi
Karabük'te yolun ortasında kafasındaki poşetle ortaya çıkan bir çakalı ölmekten yoldan geçen vatandaş kurtardı.
Kaynak: DHA
Olay, Karabük'ün Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Karabük Üniversitesi’nde öğretim görevlisi Hüseyin Kurt, yolda yürüdüğü esnada refüjde başına poşet takılı halde bir çakalı fark etti.
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Hüseyin Kurt, eliyle çakalın başındaki poşeti çıkarttı. Çakal orta refüjden koşarak uzaklaşırken yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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