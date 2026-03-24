Sınırda hayrete düşüren operasyon: Minibüsün içinden kaçak Alpakalar çıktı!
Edirne İpsala Sınır Kapısı’nda film sahnelerini aratmayan bir kaçakçılık girişimi son anda engellendi! Yurda yasa dışı yollarla sokulmak istenen bir minibüsü durduran Gümrük Muhafaza ekipleri, araç içerisinde gizlenmiş 2 alpaka ile 67 cins kanatlı hayvan ele geçirdi.
Kaynak: DHA / İHA
İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yurda giriş yapmak üzere Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'na gelen B.Ö. idaresindeki minibüsü durdurdu.
1 / 7
Sürücü B.Ö. aracında yasaklı veya kaçak ürün bulunmadığını belirtirken, ekipler şüphe üzerine arama yaptı.
2 / 7
Araçta yapılan aramada 2 alpaka, 58 cins güvercin ve 9 cins tavuk ele geçirildi.
3 / 7
Hayvanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, sürücü gözaltına alındı. (DHA)
4 / 7