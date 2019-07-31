Sırtlanların arasında kalan aslanın mucize kurtuluşu
Vahşi doğada aslanlar ve sırtlanlar sık sık karşı karşıya gelir. Aslanların becerikli avcılar olmasının imkanlarından faydalanmak isteyen sırtlanlar, kalabalık topluluklar halinde aslan bölgesine girerek paylarına düşen leşler için k
İşte tek başına sırtlanlara yem olmak üzereyken inanılmaz bir kurtuluşa imza atan aslanın o anları...
Belgesellerde tam tersini görmeye alışkın olduğumuz doğal yaşam görüntülerinde bu defa bir bufalo aslanı saldırdığına pişman etti.