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  3. 31 Temmuz 2019 14:00

Sırtlanların arasında kalan aslanın mucize kurtuluşu

Vahşi doğada aslanlar ve sırtlanlar sık sık karşı karşıya gelir. Aslanların becerikli avcılar olmasının imkanlarından faydalanmak isteyen sırtlanlar, kalabalık topluluklar halinde aslan bölgesine girerek paylarına düşen leşler için k

Sırtlanların arasında kalan aslanın mucize kurtuluşu

İşte tek başına sırtlanlara yem olmak üzereyken inanılmaz bir kurtuluşa imza atan aslanın o anları...

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Sırtlanların arasında kalan aslanın mucize kurtuluşu

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Sırtlanların arasında kalan aslanın mucize kurtuluşu

Belgesellerde tam tersini görmeye alışkın olduğumuz doğal yaşam görüntülerinde bu defa bir bufalo aslanı saldırdığına pişman etti.

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Sırtlanların arasında kalan aslanın mucize kurtuluşu

Zambia'nın Güney Luangwa Ulusal Park'ında yaşananlar herkesi hayrete düşürdü. 6 yaşındaki aç erkek aslan, dişi bir bufaloya saldırdı.

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