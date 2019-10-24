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  3. 24 Ekim 2019 17:20

Sırtlanların arasında tek başına kalan aslanın mucize kurtuluşu

Vahşi doğada aslanlar ve sırtlanlar sık sık karşı karşıya gelir. Aslanların becerikli avcılar olmasının imkanlarından faydalanmak isteyen sırtlanlar, kalabalık topluluklar halinde aslan bölgesine girerek paylarına düşen leşler için k

Sırtlanların arasında tek başına kalan aslanın mucize kurtuluşu

İşte tek başına sırtlanlara yem olmak üzereyken inanılmaz bir kurtuluşa imza atan aslanın o anları...

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Sırtlanların arasında tek başına kalan aslanın mucize kurtuluşu

SIRTLAN HAKKINDA BİLGİLER Sırtlangiller (Hyaenidae), etçiller (Carnivora) takımına ait bir familya. Dış görünüşleri ile köpeklere benzemelerine rağmen aslında kedimsiler (Feliformia) alt takımına dahillerdir ve bilimcilerin fikirlerine göre misk kedisigiller (Viverridae) familyasından türemişlerdir.

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Sırtlanların arasında tek başına kalan aslanın mucize kurtuluşu

Günümüzün sırtlangilleri Afrika'da ve Güney ile batı Asya'da yaygındırlar. Leş yiyicileri olarak tanılırlar. Türkiye'de rastlanılabilen tek temsilcisi çizgili sırtlan'dır.

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Sırtlanların arasında tek başına kalan aslanın mucize kurtuluşu

İşte tek başına sırtlanlara yem olmak üzereyken inanılmaz bir kurtuluşa imza atan aslanın o anları...

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