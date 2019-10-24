Sırtlanların arasında tek başına kalan aslanın mucize kurtuluşu

SIRTLAN HAKKINDA BİLGİLER Sırtlangiller (Hyaenidae), etçiller (Carnivora) takımına ait bir familya. Dış görünüşleri ile köpeklere benzemelerine rağmen aslında kedimsiler (Feliformia) alt takımına dahillerdir ve bilimcilerin fikirlerine göre misk kedisigiller (Viverridae) familyasından türemişlerdir.