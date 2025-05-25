Sivaslı girişimci hem babasının hayalini gerçekleştirdi hem de kendi işinin patronu oldu
Sivas’ta bir çiftçi, babasının deve kuşu besleme hayalini gerçekleştirdi. Sivas’ta ilki yapmak istediğini söyleyen çiftçi, "Bayağı şaşıran oluyor çünkü Sivas’ta görmedikleri bir şey" dedi.
Kaynak: İHA
Sivas’ın Altınyayla ilçesine bağlı Deliilyas beldesinde yaşayan Berat Öksüz, babasının yıllardır hayalini kurduğu deve kuşları için girişimde bulundu.
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Bir süre araştırma yapan Öksüz, Ağrı’dan 9 adet deve kuşu satın aldı.
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Satın aldığı kuşları beldeye getiren Berat Öksüz, hayvanlar için özel bir kümes yaptı.
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Bozkırın ortasındaki kümeste satın aldığı deve kuşlarını besleyen Berat Öksüz, görenlerin şaşkınlıkla karşıladığını söyledi.
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