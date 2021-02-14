Bettabalıkları kuaförde yarışmaya hazırlanıyor
Endonezya'da, dünyaca ünlü kavgacı siyam balıkları (Betta) güzellik yarışmasına "kuaför salonunda" hazırlanıyor.
Endonezya'da, dünyaca ünlü kavgacı siyam balıkları (Betta) güzellik yarışmasına "kuaför salonunda" hazırlanıyor.
Güneydoğu Asya'da Singapur, Tayland, Vietnam ve Endonezya'da bulunan kavgacı siyam balıkları göz alıcı renkleri, parlak desenleri ve farklı yüzgeçleriyle akvaryum dünyasının en ilgi çekici balık türleri arasında yer alıyor.
Dünyanın birçok yerine ihraç edilen ve süs balıkları arasında en çok tercih edilen türlerden olan kavgacı siyam balıklarının boyları 7-10 santimetreye kadar ulaşabiliyor.