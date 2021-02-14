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  3. 14 Şubat 2021 21:41

Bettabalıkları kuaförde yarışmaya hazırlanıyor

Endonezya'da, dünyaca ünlü kavgacı siyam balıkları (Betta) güzellik yarışmasına "kuaför salonunda" hazırlanıyor.

Bettabalıkları kuaförde yarışmaya hazırlanıyor

Endonezya'da, dünyaca ünlü kavgacı siyam balıkları (Betta) güzellik yarışmasına "kuaför salonunda" hazırlanıyor.

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Bettabalıkları kuaförde yarışmaya hazırlanıyor

Güneydoğu Asya'da Singapur, Tayland, Vietnam ve Endonezya'da bulunan kavgacı siyam balıkları göz alıcı renkleri, parlak desenleri ve farklı yüzgeçleriyle akvaryum dünyasının en ilgi çekici balık türleri arasında yer alıyor.

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Bettabalıkları kuaförde yarışmaya hazırlanıyor

Dünyanın birçok yerine ihraç edilen ve süs balıkları arasında en çok tercih edilen türlerden olan kavgacı siyam balıklarının boyları 7-10 santimetreye kadar ulaşabiliyor.

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Bettabalıkları kuaförde yarışmaya hazırlanıyor

Bogor kentinde Betta balık kuaförü olarak hizmet veren Aji Firmansyah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzellik yarışmalarına katılacak balıkların kuyruk ve yüzgeçlerine şekil verdiğini belirtti.

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